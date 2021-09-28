منصة أبشر.. خطوات تحديث رقم الجوال بعد تعطل الحساب

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، طريقة وآلية وخطوات القيام بتحديث وتوثيق رقم الجوال في المنصة من خلالها.

وتتيح منصة أبشر الإلكترونية، من بين خصائصها المتعددة ميزة تغيير وتعديل رقم الهاتف الجوال إلكترونيًّا عن طريق الدخول على موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويمكن للمستخدمين القيام بتحديث رقم الجوال في منصة أبشر، وذلك لاستمرار الاستمتاع والاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية المتعددة التي توفرها، ويمكن تحديث رقم الهاتف من خلال اتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على موقع منصة أبشر

- اختر أبشر الأفراد.

- قم بإدخال رقم السجل المدني.

- اكتب كلمة المرور الخاصة بك.

- ادخل الرقم السري الذي سوف يظهر أمامك.

- ستتلقى رمز التفعيل ليحل محل الرمز.

- قم بالنقر انقر فوق حسابي.

- اضغط فوق معلومات المستخدم.

- أنقر على زر التعديل.

- قم بكتابة رقم الجوال ليتم تحديثه.

- أعد إدخال الكود المرئي الذي سوف يظهر في الصورة.

- ثم اضغط على حفظ.

بينّت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، إجراءات وآلية قيام المستخدم بإعادة تعيين وإنشاء كلمة المرور للحساب الشخصي.

وأوضحت منصة أبشر، من خلال موقعها الإلكتروني، أنه في حالة عدم تمكن المستخدم من الدخول لحسابه لفقدان كلمة السر، فيتوجب عليه إتباع الخطوات التالية لإعادة إنشاء كلمة المرور:

- اختر تسجيل دخول.

- اختر إعادة إنشاء كلمة المرور.

- أدخل اسم المستخدم.

- أدخل رقم هويتك ثم محتوى الصورة الرمزية.

- أدخل رمز التفعيل المرسل إلى جوالك ورقم الهوية.

- أدخل كلمة المرور الجديدة مع مراعاة شروط إدخال كلمة المرور الموجودة يسار الشاشة.

- أكد كلمة المرور.

- أجب عن السؤال السري.

وأوضحت أبشر، أنه في حال عدم تمكنك من إتمام الخطوات السابقة، يتوجب عليك مراجعة أقرب مركز تفعيل لإعادة إنشاء كلمة المرور.

وأوضحت منصة أبشر، أنه قد تجاوز عدد المستفيدين الموثقين بها الـ 22 مليون مستخدم، يستفيدون بما تقدمه المنصة من خدمات تجاوزت الـ 280 خدمة متنوعة تقدم للمواطن والمقيم مقدمة عبر منصاتها الثلاثة: (أبشر أفراد) و(أبشر أعمال) و(أبشر حكومة)؛ ما يسهل إجراء المعاملات الخاصة بهم.

وأشارت أبشر إلى أنه يمكن للمستفيدين الاستفادة من خدمات تطبيق (أبشر أفراد)، عبر موقعها الإلكتروني، والذي يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وأضافت المنصة أنه يمكن كذلك للمستخدمين الاستفادة من خدمات أبشر أفراد المختلفة من خلال تطبيق أبشر أفراد، والذي يمكن تحميله لمستخدمي الهواتف الذكية من خلال الضغط على الروابط التالية:

لمستخدمي هواتف آيفون يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر آب ستور عبر الرابط التالي (من هنا)

لمستخدمي هواتف أندريد يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر جوجل عبر الرابط التالي (من هنا)

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