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بالفيديو.. قصص لزوجات يضربن أزواجهن.. إحداهن استخدمت سلكًا كهربائيًا

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الرياض - محمد عبدالله - عدّد الاستشاري الأسري، الدكتور حميد الشايجي، وسائل العنف الجسدي الذي تمارسنه بعض الزوجات بحق أزواجهن.

وقال «الشايجي» خلال لقائه المذاع ببرنامج «ياهلا» على قناة «روتانا خليجية»، إنَّ العنف الجسدى وصل إلى قيام زوجة بضرب زوجها بـ«سلك كهرباء»، وخلفت آثارًا بجسده.

وتابع: أن أساليب العنف تشمل إلقاء الزوجة أشياء على الزوج أثناء الانفعال، فضلًا عن العنف اللفظي والعنف العاطفي وعدم إعطاء الزوج حقه أو الإهانة.

وأضاف، أن بعض الزوجات يتنمرن على الزوج كبير السن (إذا كانت الزوجة صغيرة) أو في حال كان الزوج مريضا أو مقعدا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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