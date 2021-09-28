بالصور.. السديس يحتفي بعدد من أبناء شهداء الواجب  ضمن مبادرة «بآبائكم نفخر»

الرياض - محمد عبدالله - ضمن وفد جمعية وفاء تفعيلًا لمبادرة «بآبائكم نفخر» والتي أطلقتها وكالة الرئاسة للخدمات الاجتماعية احتفى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبحضور عدد من الوكلاء ومساعديهم ومديري العموم بالرئاسة بأبناء شهداء الواجب ضمن وفد جمعية وفاء التابعة لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة وعدد من القيادات الأمنية.

ورحب السديس في بداية اللقاء بأبناء شهداء الواجب, مؤكدًا أن ولاة الأمر حرصوا على الاهتمام بأبناء شهداء الواجب، الذين أفنوا أرواحهم فداء لنصرة الدين ونصرة هذا البلد المعطاء، من هذا المنطلق سعت الرئاسة لتكريم أبنائهم والاحتفاء بهم في يوم الوطن 91 وتقديرًا لجهود آبائهم في حماية مقدرات هذا البلد الذي يضم الحرمين.

وأشار إلى أن آباءهم فخر لهذا الوطن؛ حيث قدموا أرواحهم فداء له وذودًا لمقدراته ومقدساته, وكذلك ذودًا لهذا الدين العظيم؛ حيث إن خدمة أبنائهم واجب ديني ووطني, وهم ماضون في خدمة الوطن والمضي في طريق آبائهم في حماية مقدراته ومقدساته.

وفي الختام كرم السديس أبناء شهداء الواجب ووفد جمعية وفاء؛ حيث عبروا عن شكرهم وتقديرهم للرئيس العام على حفاوة الاستقبال وحسن الوفادة, مؤكدين أن ولاة الأمر حرصوا تمام الحرص على تقديم جميع الخدمات لهم, داعين المولى أن يديم نعمة الأمن والأمان وأن يجزيهم خير الجزاء.

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