النيابة العامة: عقوبة الترويج بمعلومات مغلوطة لمنتجات التجميل تصل للسجن 5 سنوات

الرياض - محمد عبدالله - جددت النيابة العامة التأكيد على عقوبة نشر معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي أو في الدعاية؛ حيث تصل الغرامة إلى 5 ملايين ريال والسجن 5 سنوات.

وقالت النيابة العامة، عبر تويتر، يعد مخالفا لأحكام نظام منتجات التجميل كل من شرع أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج لمنتج تجميلي أو في الدعاية له، وتصل العقوبات إلى غرامة 5 ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع حتى تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، أو السجن 5 سنوات، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام.

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