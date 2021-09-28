الزعاق يحدد مواعيد وطبيعة البوادر الشتوية

الرياض - محمد عبدالله - حدد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، مواعيد وطبيعة وبوادر الأجواء الشتوية في المملكة.

وقال الزعاق، إنَّ البوادر الشتوية تبدأ هذه الأيام شمال العراق والشام، وشمال تركيا وشمال حوض البحر المتوسط، ونبدأ نستقبلها بعد شهرين، وفق «العربية».

واستكمل: أن البرودة تأتي من الجهة الشمالية وتحملها الرياح من بطاح سيبيريا فيما تأتي الحرارة من الجهة الجنوبية تبعا لتحركات الشمس، لافتا إلى أنه بعد ثلاثين يومًا تتزحزح البرودة الليلية الخفيفة للمناطق الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية

وواصل الزعاق، أن المناطق الشمالية تستقبل البرودة قبل المناطق الجنوبية، بينما تستقبل المناطق الجنوبية الحرارة قبل المناطق الشمالية.

اقرأ أيضا

الأرصاد ينبّه من أمطار غزيرة على الطائف وعسير.. و«الدفاع المدني» توجه رسالة للمواطنين