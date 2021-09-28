ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 41.8 مليون جرعة

الرياض - محمد عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا في المملكة إلى 41,855,744، منها 23,323,321 جرعة أولى و18,532,423 جرعة ثانية و1,651,995 لكبار السن.

وأكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 50 حالة مؤكدة وتعافي 53 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 227.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 547035 حالة، وبلغت حالات التعافي 536079 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8709 حالات -رحمهم الله جميعًا-.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وكانت الوزارة دّشنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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