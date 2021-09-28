السعودية | المعلمي يشارك في احتفال بعثة الصين الأممية بمرور 72 عامًا على تأسيس بلادها

شارك مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم، في حفل الاستقبال الافتراضي الذي أقامته بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 72 لتأسيس الصين والذكرى الخمسين لاستعادة مقعدها القانوني في الأمم المتحدة.

وقدم معالي السفير المعلمي، خلال الحفل التهاني إلى المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جون بهذه المناسبة، متمنيًا للصين المزيد من الازدهار والتقدم.