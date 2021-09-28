السعودية | فرع الموارد البشرية بالرياض ينظم ندوة بعنوان “روح الدار بين الإرث الثقافي والتحول الوطني”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية مساء أمس ندوة “روح الدار بين الإرث الثقافي والتحول الوطني ” بحضور مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي ومجموعة من قيادات الفرع و منسوبيه وبعض المهتمين والمهتمات بالشأن الثقافي وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني 91 .

اشتملت الندوة على عدة محاور أهمها “الخطاب الإعلامي وتأثيره على الهوية الوطنية” الذي قدمه عميد كلية الآداب في جامعة الملك سعود سمو الأمير أ. د نايف بن ثنيان ال سعود ” ، فيما قدمت أ. د عزيزة بنت عبدالله النعيم استاذ علم الاجتماع الحضري المحور الثاني الذي كان بعنوان “المكونات الثقافية والصورة النمطية في تشكيل الهوية الوطنية ” وقدم د. فارس بن صالح الذكري وكيل كلية الآداب للدراسات العليا المحور الثالث ” الخطاب الفكري وبناء المواطنة”، وصاحب الندوة الكثير من الحوارات الثقافية وفي الختام تم تكريم المشاركين.

وذكر الدكتور الحربي في كلمةٍ القاها للترحيب بالحضور أن هذه اللقاءات التي توضح دور الإرث الثقافي في تعزيز وبناء المواطنة و دور الخطاب الإعلامي في طرح قيم المواطنة في ظل التحولات التاريخية الهامة التي يشهدها مجتمع المملكة في السنوات الأخيرة و كيفية تعزيز الوحدة الوطنية في إطار التنوع الفكري في المملكة.