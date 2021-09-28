ولي العهد يكشف ملامح استراتيجية تطوير عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان ، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار «قمم وشيم»، لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وأعلن أن استراتيجية عسير تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، وذلك باستغلال المقومات السياحية الهائلة في المنطقة التي ستستثمر من خلال مشروعات سياحية نوعية؛ لإبراز قممها الشامخة إلى جانب التنوع الجغرافي والطبيعي فيها، وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.

وأكد ولي العهد سعي استراتيجية عسير إلى جذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، والتي ستسهم بدورها في صناعة حراك اقتصادي فعال؛ عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات، وتعزيز دور السياحة والثقافة؛ كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية في عسير.

وأشار إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيسهم بحلول 2030 في توفير فرص وظيفية جديدة، إضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في المنطقة، التي تشمل الاتصالات والصحة والنقل وغيرها من الممكنات.

أبرز أهداف الاستراتيجية:







تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة



ضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة



تمويل المشروعات الحيوية



تطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة



جعل عسير وجهة عالمية طوال العام



يعني إطلاق الاستراتيجية؟





اهتمام وحرص ولي العهد على تطوير المناطق كافة بالتوافق مع رؤية 2030



تطوير الاستراتيجيات لمناطق المملكة يساهم في استغلال مكامن القوة لكل منطقة



ترجمة للسعي الدؤوب لتحقيق أهداف رؤية 2030



ماذا نقاط الدعم:





إطلاق استراتيجيات العلا ونيوم وعسير دليل ملموس على اهتمام ولي العهد بجميع مناطق المملكة



الاستراتيجيات المعلنة للمناطق (عسير ونيوم والعلا) نماذج للاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية



استراتيجية عسير تنمي قطاعي السياحة والثقافة لتعظيم الاقتصاد غير النفطي



استعراض استراتيجيات المناطق يوضح شمولية الأهداف ووضوح المستهدفات



أهم الأولويات:





تنمية شاملة لمجتمع عسير نحو مستقبل زاهر



توفير المزيد من الوظائف والحلول السكنية



تطوير الخدمات الصحية



السياحة والثقافة من المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية



تحسين وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في المنطقة



توليد فرص وظيفية جديدة



مشاريع لتطوير قطاع الاتصالات والصحة والنقل



رفع الطاقة الاستيعابية لمطار أبها إلى 10 ملايين مسافر



زيادة الاستثمار في قطاع التعليم بالمنطقة لتتواءم مخرجاته مع مستهدفات الاستراتيجية



وجهة عالمية في كل الفصول:





تحويل منطقة عسير إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام



استغلال المقومات السياحية من خلال تطوير مناطق جذب سياحي على قمم عسير



كشف الثراء الثقافي والتراثي في عسير



نقاط الدعم:





الوصول إلى 10 ملايين زيارة سنوية بحلول 2030



تتميز عسير بطبيعتها المتنوعة وقممها الشامخة التي يتجاوز ارتفاعها 3 آلاف م



4 آلاف قرية تاريخية وتراثية والتنوع الثقافي والفنون الأصيلة ومنها القط العسيري



فرص استثمارية واعدة:





يوفر التنوع الطبيعي والجغرافي لعسير فرصا استثمارية نوعية



منظومة متكاملة لجذب الاستثمارات من داخل وخارج المملكة



نقاط الدعم: