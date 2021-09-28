تسجيل 50 إصابة بكورونا وشفاء 53 حالة

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في حين أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 50 حالة مؤكدة وتعافي 53 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 227.
وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 547,035 حالة، وبلغت حالات التعافي 536,079 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8709 حالات.
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- إجمالي الإصابات 547,035 حالة
- حالات التعافي 536,079 حالة
- إجمالي الوفيات 8709 حالات
- إصابات جديدة 50 حالة
- الحالات الحرجة 227 حالة
- وفيات جديدة 5 حالات
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