شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 50 إصابة بكورونا وشفاء 53 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

في حين أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 50 حالة مؤكدة وتعافي 53 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 227.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 547,035 حالة، وبلغت حالات التعافي 536,079 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8709 حالات.

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