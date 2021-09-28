حملة للتوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه «إشراق» لإطلاق حملتها التوعوية في أنحاء المملكة كافة، بمناسبة شهر التوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، الذي ينطلق عالميا أكتوبر من كل عام لتثقيف المجتمع ورفع الوعي بالاضطراب والطرق السليمة للتعامل معه ومع من يعانون منه.

وتنظم «إشراق» أنشطة وبرامج، منها حملة ميدانية مع مختصين بالمجال في بث مباشر بمواقع التواصل الاجتماعي، وتتنوع الموضوعات بين التشخيص والعلاج والتعايش مع الاضطراب وأعراضه وأبعاده الصحية، والنفسية والاجتماعية.

يذكر أن الحملة ستركز هذا العام على الشباب والفتيات من ذوي الاضطراب، وأهمية التأهيل النفسي والاجتماعي لهم، وتوعية المجتمع بمعاناتهم، وتسليط الضوء على تأثير الاضطراب في حياة أسرهم.