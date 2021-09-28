محمد بن مسعود - الدمام - تقديراً للجهود المباركة التي قام بها شهداء الواجب وبذلهم أرواحهم دفاعاً عن الوطن وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، بقبول أبناء شهداء الواجب الراغبين بالدراسة بمعهدي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي. ويأتي توجيه "السديس" تقديراً للجهود المباركة التي قام بها شهداء الواجب وبذلهم أرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن ومقدساته، واستكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية المبذولة نحو أسر وأبناء الشهداء وإحاطتهم بالرعاية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. 28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 09:47 PM تقديراً للجهود المباركة التي قام بها شهداء الواجب وبذلهم أرواحهم دفاعاً عن الوطن "السديس" يوجه بقبول أبناء الشهداء الراغبين بالدراسة بمعهدي وكليتي الحرمين "السديس" يوجه بقبول أبناء الشهداء الراغبين بالدراسة بمعهدي وكليتي الحرمين وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، بقبول أبناء شهداء الواجب الراغبين بالدراسة بمعهدي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي. ويأتي توجيه "السديس" تقديراً للجهود المباركة التي قام بها شهداء الواجب وبذلهم أرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن ومقدساته، واستكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية المبذولة نحو أسر وأبناء الشهداء وإحاطتهم بالرعاية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. الكلمات المفتاحية ، "السديس" يوجه بقبول أبناء الشهداء الراغبين بالدراسة بمعهدي وكليتي الحرمين ،

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