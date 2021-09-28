، إدارة كرة القدم النسائية تجتمع افتراضيًّا مع أمين عام الاتحاد الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة أضواء العريفي ولمياء بن بهيّان

بحضور وكيل وزارة الرياضة للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار أضواء العريفي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان، عُقد اجتماعٌ افتراضي مع أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم فاطمة ساموراي.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في كرة القدم النسائية السعودية خلال الفترة الماضية، والخُطَط المستقبلية التي تسعى الإدارة لتنفيذها، في الوقت الذي أشادت فيه "ساموراي" بالعمل الحالي للإدارة، كما شدّدت على دعم "فيفا" المستمرّ للاتحاد السعودي لكرة القدم في الارتقاء بكرة القدم النسائية، وتقديم كل سبُل الدعم الممكنة على الصعيد الفني والإداري لكرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية.

وقدّمت أضواء العريفي ولمياء بن بهيّان شكرهما لـ"ساموراي" على دعمها واهتمامها بكرة القدم النسائية بشكلٍ عام، وفي المملكة بشكلٍ خاص؛ إذ أشارت بهيّان إلى تواصل "ساموراي" وفريق عملها بشكل دوري لتقديم الدعم والتوجيه فيما يتعلّق بخطط الإدارة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وقد شهد الاجتماع حضور ساراي باريمان من إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم عالية الرشيد مدير المنتخب الوطني للسيدات صالات.