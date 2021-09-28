السعودية | رجال الأمن في أسبوع.. سيف الحزم في مواجهة الجريمة.. ضربات أمنية تسترد الحقوق وتطارد المجرمين (صور وفيديو)

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رجال الأمن في أسبوع.. سيف الحزم في مواجهة الجريمة.. ضربات أمنية تسترد الحقوق وتطارد المجرمين (صور وفيديو) والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

جهود أمنية مضنية يبذلها رجال الأمن في عموم المملكة، تساهم في تحقيق الاستقرار والانضباط في الشارع.

فعلى مدار أسبوع كامل، حققت أجهزة الأمن في المملكة نجاحات كبيرة، تمثّلت في القبض على متورطين في ارتكاب صنوف متعددة من الجرائم.

الرياض

تمكّنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، من استرداد 12 مركبة مسروقة والقبض على سارقها.

وقال الناطق باسم شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنّ المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد 12 مركبة مسروقة، والقبض على سارقها، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وتبين أن هذا الشخص من أرباب السوابق، وضبط بحوزته سلاحًا ناريًّا و22 قرص امفيتامين، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

كما ألقت شرطة الرياض أيضًا، القبض على مقيم ارتكب جريمة تحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة.

الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لارتكابه جريمة التحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، والقبض عليه.

وتبيّن أن هذا الشخص مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

نجاحات شرطة الرياض تمثّلت أيضًا في القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة نارية وموادًا مخدرة وأوراق مالية مُزيَّفة.

وصَرّح متحدث الشرطة في المنطقة بأنّ المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، بحوزتهما 27 سلاحًا ناريًا، و28 مخزنًا للذخيرة، و373 طلقة حيّة متنوعة، وكيلوجرامين من مادة الحشيش المخدر، و710 أقراص مخدرة، وأوراق مالية مزيفة، و73 جهازًا متنقلًا.

وجرى إيقاف المتهمين، وتحريز المضبوطات، واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

هذا الأسبوع أيضًا، ألقت شرطة الرياض القبض على ثمانية أشخاص إثر مشاجرة جماعية بحريملاء.

وقال الرائد الكريديس، إنّ الجهات الأمنية بشرطة محافظة حريملاء قبضت على ثمانية مواطنين أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، إثر مشاجرة جماعية بينهم نتيجة خلافات سابقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

كما نجحت شرطة الرياض، في القبض على شخصين من أرباب السوابق، بعدما ظهرا وهما يسرقان مواشي، واعتديا على مقيم.

وأسفرت المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها عن القبض على شخص ضبط بحوزته مواد مخدرة، إثر ظهوره وبرفقته شخصًا آخر معه في مقطع فيديو متداول يسرقان حظيرة للماشية والاعتداء على مقيم حاول منعهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق.

وجرى اتخاذ إجراءات المتابعة الأمنية للقبض على الآخر، وتم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

المدينة المنورة

نجحت شرطة منطقة المدينة المنورة، في القبض على مواطن نشر إعلانًا احتياليًّا عن إصدار وثيقة (PCR).

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص، نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا احتياليًّا عن إصدار وثيقة (PCR) الخاصة بفحص فيروس كورونا (كوفيد -19)، مقابل الحصول على مبالغ مالية، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

كما تمكّنت شرطة المدينة المنورة، من القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة

وصَرّح متحدث شرطة المنطقة بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

مكة المكرمة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على مقيمين لوجود شبهة تستر تجاري.

الجهات الأمنية نجحت في القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثاني والثالث من العمر، ظهر أحدهما في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهى فيه بحيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر، وجرى إيقافهما لوجود شبهة تستر تجاري واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

كما ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم بحوزته أكثر من (11) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأكدت شرطة مكة أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

كما ألقت قوات الشرطة بمنطقة مكة المكرمة القبض على القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

ونجحت أيضًا شرطة مكة، في القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، بعد أن ارتكب (19) حادثة جنائية تمثلت في سرقة منازل شعبية ومقتنيات مركبات.

وصرح المتحدث الإعلامي للشرطة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، أرتكب (19) حادثة جنائية تمثلت في سرقة منازل شعبية ومقتنيات مركبات، ونشل العمالة باستخدام دراجة نارية بمحافظة جدة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وأطاحت الجهات الأمنية بالتعاون مع الشؤون الصحية في محافظة الطائف بطبيبة وافدة تجري عمليات الإجهاض، من خلال عيادة تديرها في أحد المجمعات الطبية الخاصة.

وأثبتت تحريات “صحة الطائف”، إجراء طبيبة وافدة عمليات الإجهاض، في مجمع طبي شهير، وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة.

ووضعت صحة الطائف خطة للإيقاع بالطبيبة متلبسة، عبر مفاوضتها باستخدام “الزائر السري”، على تنفيذ عملية إجهاض، وجرى الاتفاق على ذلك، وعليه باشرت فرق الالتزام في “صحة الطائف”، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبط المخالفة المذكورة، وإحالة الطبيبة المخالفة لجهة الاختصاص.

المنطقة الشرقية

نجحت شرطة المنطقة الشرقية، في تحديد هوية فتاتين خالفتا الذوق العام، وتم تطبيق العقوبات المقررة تجاههما.

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأنه إشارة إلى ظهور فتاتين خالفتا الذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقهما.

القصيم

نجحت شرطة منطقة القصيم، في القبض على شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في بريدة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمدينة بريدة تمكنت من تحديد هوية شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الأماكن العامة والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

كما نجحت عام شرطة القصيم في القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة.

متحدث الشرطة قال إن الجهات الأمنية قبضت على ثلاثة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

كما ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة القصيم خمسة مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن خمس مركبات، واتُّخذت جميع الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

وأعلنت شرطة منطقة القصيم أيضًا، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يسيء لسكان إحدى المناطق.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع “الفيديو” المتداول، لشخص يسيء لسكان إحدى المناطق ونشره لذلك على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد السادس من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

حائل

تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على ستة أشخاص لاعتدائهم على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم سامي الشمري، بأنّ المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص، أسفرت عن القبض على ستة مواطنين في العقد الثالث من العمر، لإطلاقهم النار والاعتداء على آخرين ومحاولة دهس رجل الأمن، وضُبط بحوزتهم سلاحان ناريَّان من نوع مسدس ومواد ممنوعة ومخدرات وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

كما أعلنت شرطة منطقة حائل، القبض على 3 مواطنين من أرباب السوابق، اعتدوا على مواطن وأصابوه بطعنات متفرقة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرض مواطن لاعتداء تحت تهديد السلاح وسلبه وإصابته بطعنات متفرقة – حالته الصحية مستقرة -، حيث أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم (3) مواطنين من أرباب السوابق، في العقدين الثاني والرابع من العمر، وضُبطت بحوزتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة.

تبوك

ألقت قوات الشرطة بمنطقة تبوك، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على شخصين اثناء قيادته دراجة هوائية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على شخصين اثناء قيادته دراجة هوائية وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.