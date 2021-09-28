شكرا لقرائتكم خبر عن «العواد» يستعرض مع مسؤول أوروبي تطورات حقوق الإنسان بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، ضمن اللقاءات المصاحبة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وذلك بمقر المفوضية الأوروبية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل.

واستعرض العواد خلال اللقاء أبرز ما تحقق من إصلاحات وتطورات في مجال حقوق الإنسان في المملكة، مشيراً إلى أن هذا الحوار يمثل فرصة ثمينة للاطلاع على تجارب الجانبين في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الممارسات الجيدة.

وثمّن غيلمور مشاركة المملكة في هذا الحوار، منوهاً بأهميته كونه يمثل آلية للاطلاع على المستجدات لدى كل من الجانبين، وتبادل الآراء في مجال حقوق الإنسان.