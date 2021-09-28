شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث طريق «الدائري الثاني» ب‫المدينة المنورة‬⁩ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، إنها باشرت حادث الشاحنة الواقع في طريق علي بن أبي طالب والذي نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، وجرى استكمال إجراءات الحادث والوقوف على أسبابه وإحالته للجهة المختصة.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر اليوم الثلاثاء بلاغاً، يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق على بن أبي طالب – مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني ) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية.

وبين السهلي بأنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الاسعافي اتضح وجود عدد 9 حالات، بينها 4 وفيات و5 إصابات، موضحا أنه تم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى، والتواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني في فك الحالات المحتجزة حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.

يشار إلى أنه بذل الجميع من منسوبي الجهات الحكومية المشاركة والمساندة في الموقع مجهودهم بكل احترافية وتناسق في إسعاف المصابين وفك المحتجزين.