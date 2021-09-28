الشورى يطالب بإعداد وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق خطة زمنية محددة.

وأكد المجلس في قرار له بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية، على الهيئة التأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية لديها، داعيا إلى العمل على استكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي التي تمكنها من تحسين الأداء وتجويده، مطالبا في الوقت نفسه بدعم وتمكين الهيئة للإسراع بإطلاق الخدمات الالكترونية التي تسهم في نشر الوعي الصحي والتواصل التفاعلي.

كما طالب المجلس في قراره الهيئة بإعداد وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية، وبذل المزيد من الجهد في توظيف وتدريب وتطوير العنصر النسائي؛ لشغل مناصب قيادية وإشرافيه بالهيئة، داعيا إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء معجم مرجعي باللغة العربية لأسماء الأدوية، وإلزام الشركات المصنِعة والصيدليات به.

إثر ذلك وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس تجاه ما تضمنه التقرير، إذ أشار عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي إلى أهمية إعداد مشروع نظام موحد للإعلام محل النظام الحالي «نظام الإعلام المرئي والمسموع» بما يضمن حوكمة مهام واختصاصات مختلف الجهات في منظومة الإعلام في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والصحافة والنشر والمحتوى الرقمي من حيث التنظيم والرقابة الإعلامية.

بدوره دعا عضو المجلس ناصر الدغيثر في مداخلة له الهيئة إلى السعي في رفع نسبة الاطلاع لدى الإعلاميين من خلال دورات أو ورش عمل ترفع من مستوى الطرح الإعلامي وذلك بتوسيع نطاق المعرفة بالشراكة مع الجهات المتخصصة؛ ليسهم ذلك في الحد من التعصب الرياضي في الإعلام، ولإثراء المنافسة وتطورها.

وفي مداخلة أخرى طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار الهيئة بالعمل جاهدة للتنسيق مع الجامعات وبشكل عاجل لتحديث الخطط الدراسية والتخصصات المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وتوجهاتها المستقبلية.

وفي إطار المناقشة أشار عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم إلى أن كل مفصل من مفاصل تاريخ توحيد المملكة يستحق عملا ملحميا مستقلا، مطالبا باحتضان مثل هذه الأعمال ورعايتها في قطاع الإنتاج التلفزيوني والسينمائي خصوصا فيما يتعلق بالأعمال الروائية الملحمية ذات البعد الوطني والتاريخي.

مطالبات أعضاء الشورى من وزارة النقل:

