شكرا لقرائتكم خبر رفع 79 ألف م3 مخالفات إنشائية و297 مركبة تالفة بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة محافظة الأحساء خلال الأسبوعين الماضيين 79,672 م3 مخلفات إنشائية، و297 مركبة تالفة ومهملة، وعالجت 1172 م2 كتابات مشوهة على الحوائط، و12,518 م2 من حفر الشوارع، و2830 حاوية نظافة. وأوضحت الأمانة أنها أعادت في الفترة نفسها طلاء 56,811 مترا طوليا من أرصفة الطرقات والخطوط الأرضية، وأزالت وحسنت وضع 997 حاجزا خرسانيا، و تمت صيانة وإصلاح 3110 أعمدة وفوانيس إنارة، و10,317 مترا طوليا من أرصفة الطرق. وتواصل الأمانة جهودها وأعمالها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة وإزالة عناصر التشويه البصري، وتعزيز التوعية والسلوكيات الحضارية في المجتمع، والتأكيد على أهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر رفع 79 ألف م3 مخالفات إنشائية و297 مركبة تالفة بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.