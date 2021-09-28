الإطاحة بـ6 مواطنين اعتدوا على آخرين وحاولوا دهس رجل أمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة حائل بـ6 مواطنين لإطلاقهم النار على آخرين ومحاولتهم دهس رجل أمن. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم سامي الشمري، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص، أسفرت عن القبض على 6 مواطنين في العقد الثالث من العمر، لإطلاقهم النار والاعتداء على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن، وضبط بحوزتهم سلاحان ناريان من نوع مسدس ومواد ممنوعة ومخدرات وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.



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