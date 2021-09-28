إغلاق منشأة مخالفة وإزالة مباسط عشوائية بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة منشأة غذائية مخالفة بحي المسفلة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة على المنشآت الغذائية والتجارية، لتوفير بيئة صحية آمنة.

وأوضحت أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق المنشأة لعدم اكتمال الطلبات المطلوبة لإصدار التصريح النظامي وعدم نظامية الموقع، إضافة إلى استخدام الشيشة داخل المحل، حيث جرى إغلاق المحل وإشعار صاحبه بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات البلدية.

كما نفذت الأمانة حملات رقابية على الباعة الجائلين بحي العزيزية، وأسفرت عن إزالة 12 مبسطا عشوائيا مخالفا من أمام محال الجوالات، تشتمل على طاولات وديكورات عرض لأجهزة الجوالات وإكسسواراتها، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية على المحلات الغذائية والتجارية وعلى الباعة الجائلين؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية المطلوبة، داعية إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.