غسل وتعقيم 1000 حافظة زمزم يوميا في المسجد الحرام

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وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني أن إدارته تسعى للحفاظ على نظافة الحافظات وتعقيمها حيث إن عملية الغسيل تمر بخمس مراحل، وبعد تخزينها تتولى سيارات مخصصة نقل الحافظات وتوزيعها على جميع نقاط التعبئة الموجودة بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، لافتا إلى توفير مكائن وفرش تعقيم خاصة بالحافظات.
من جهة أخرى عقدت الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية اجتماعها الدوري الثاني، بحضور مستشار ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتورة فاطمة الرشود، وأستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وديع الحلبي.
وترأس الاجتماع رئيس الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية الدكتورة كاميليا الدعدي ونائب رئيس الهيئة ابتهال الجعيد وعضوات الهيئة.
وناقشت الدعدي مخرجات توصيات الجلسة الأولى للهيئة الاستشارية التطويرية النسائية وتوظيف الذكاء الاصطناعي بالخدمات النسائية والتي خرجت بعدد من التوصيات.
كما جاء ضمن جدول أعمال الجلسة الثانية التأكيد على أهمية تفعيل الذكاء الاصطناعي في الخدمات النسائية المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام، وحصر الخدمات المقدمة لهن وكيفية تطويرها.
ونتج عن الجلسة عدد من المخرجات أبرزها تقديم ورش العمل التثقيفية للمنسوبات، ودراسة الاحتياج لخدمات الذكاء الاصطناعي؛ للخروج بمجموعة مبادرات ترتقي بالخدمات المقدمة للزوار.
وثمنت الدعدي الثقة الكريمة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، كما أشادت بالاهتمام غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقاصدي بيت الله الحرام.
من جهتها ألقت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد الحرام والمسجد النبوي المكلف ومستشار الرئيس العام الدكتورة فاطمة الرشود كلمة ختامية للمجلس.
5 مراحل لتنظيف حافظات زمزم:
- الغسيل باستخدام صابون خاص والتأكد من خلوه من أي مواد عطرية.
- الشطف ينفذه مختصون بدعك الحافظات يدويا باستخدام الفرش والإسفنج.
- التعقيم ويستخدم فيه سائل تعقيم مخصص لتعقيم الحافظات عن طريق مضخة خاصة.
- التجفيف والتخزين.
- النقل والتوزيع.
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