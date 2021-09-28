القبض على مقيم تحرش بفتاة قاصر في مكان عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية تحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس أن الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لارتكابه جريمة التحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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