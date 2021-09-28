إطلاق المرحلة الثانية من حملة «صور وأرسل» خلال 30 ثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز التفاعل الكبير الذي حظت به الحملة من قبل المستهدفين وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، وذلك من خلال الإبلاغ عن المخالفات خلال 30 ثانية، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المرحلة الثانية من حملة (صور وأرسل)، وتتطلع الوزارة من خلال هذه الحملة إلى تحسين الصورة الذهنية عن البلاغات البلدية من خلال إبراز جانب سهولة تقديمها وتعزيز التفاعل من خلال إبراز سرعة تقديم بلاغ التشوه البصري خلال 30 ثانية. وتأتي المبادرة ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفي إطار برنامج جودة الحياة. وتشمل بلاغات التشوه البصري عدة تصنيفات منها النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة. الهدف من الحملة:





توعية المجتمع وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري.



المحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة.



الإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي.



تعزيز المشاركة المجتمعية على التعاون مع الأمانات والبلديات.



دعم جهودها في مجال معالجة مظاهر التشوهات البصرية.



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