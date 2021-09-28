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مجلس "الوزراء السعودي" يوافق على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

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محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم 51 وتاريخ 6 / 2 / 1435هـ.

 

أهم قرارات المجلس

1 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين والسنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر والتوقيع عليه.

 

2 - التباحث في شأن مشروع النظام الأساسي لاتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين والتوقيع عليه.

 

3 - الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

 

4 - الموافقة على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.

 

5 - اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الزراعية لعام مالي سابق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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