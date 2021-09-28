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قُتل وأصيب العشرات من متمردي ميليشيا الحوثي الانقلابية بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في معارك على مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، اليوم (الثلاثاء).
وأوضح المصدر ، أن المعارك الدائرة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح وأسير.
وأضاف أن المعارك أدت إلى تدمير أطقم وآليات قتالية تابعة للمتمردين الحوثيين؛ بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.
ولفت إلى أن أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات وأن العديد من جثث عناصرها متناثرة في الجبال والشعاب التي دارت فيها المعارك بعد أن تركها مشرفو الميليشيا ولاذوا بالفرار.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 06:43 PM
تدمير أطقم وآليات قتالية تابعة للمتمردينقادة الميليشيا تركوا جثث قتلاهم وفروا .. "الشرعية" تقتل وتصيب وتأسر عشرات الحوثيين بمأرب
قُتل وأصيب العشرات من متمردي ميليشيا الحوثي الانقلابية بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في معارك على مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، اليوم (الثلاثاء).
وأوضح المصدر ، أن المعارك الدائرة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح وأسير.
وأضاف أن المعارك أدت إلى تدمير أطقم وآليات قتالية تابعة للمتمردين الحوثيين؛ بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.
ولفت إلى أن أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات وأن العديد من جثث عناصرها متناثرة في الجبال والشعاب التي دارت فيها المعارك بعد أن تركها مشرفو الميليشيا ولاذوا بالفرار.
، قادة الميليشيا تركوا جثث قتلاهم وفروا .. "الشرعية" تقتل وتصيب وتأسر عشرات الحوثيين بمأرب ،
المصدر : الخليج 365
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