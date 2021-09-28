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قالت السكرتيرة السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستيفاني غريشام: إن الأخير تعمّد الظهور بمظهر أكثر صرامة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في اليابان.
"غريشام" أضافت في مذكراتها، أن "ترامب" همس لـ"بوتين" أن ذلك فقط "أمام كاميرات التصوير".
وذكرت "واشنطن بوست" في تعليقها أن الجمهور لا يعرف سوى القليل عن لقاء "ترامب" و"بوتين"، على هامش قمة مجموعة العشرين عام 2019 في أوساكا.
"غريشام" كانت في ذلك الوقت تعمل سكرتيرة صحفية لـ"ترامب"، نوّهت في كتابها بأنها رأت الرئيس الأمريكي يميل نحو "بوتين" في ذلك اليوم ويقول له هامساً: "سأكون أكثر صرامة معك لبضع دقائق، فقط أمام الكاميرات، وبمجرد مغادرة الصحفيين، سنتحدث. أنتم تفهمون ما أقصد".
فيما قالت ليز هارينجتون المتحدثة باسم "ترامب": إن كتاب "غريشام" هو "محاولة أخرى مثيرة للشفقة للاستفادة من قوة الرئيس وبيع الأكاذيب عن عائلة ترامب"، وشددت على أن "غريشام" نفسها "ليست إلا موظفة سابقة غاضبة".
سيصدر كتاب "غريشام" تحت عنوان، "الآن سأجيب عن أسئلتك: ما رأيته في البيت الأبيض في عهد ترامب"، في 5 أكتوبر المقبل. وفيه تتحدث هذه الموظفة السابقة، عن عملها في البيت الأبيض مع "ترامب"، وكذلك مع زوجته ميلانيا ترامب.
عملت "غريشام" كسكرتيرة صحفية خلال حملة "ترامب" الرئاسية لعام 2015، ثم بدأت العمل في البيت الأبيض كسكرتيرة صحفية للرئيس المنتخب، ثم كرئيسة للموظفين ومتحدثة باسم ميلانيا ترامب.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 06:02 PM
في كتابها بعنوان "الآن سأجيب عن أسئلتك: ما رأيته في البيت الأبيض"السكرتيرة السابقة للرئيس الأمريكي تكشف بماذا همس "ترامب" لـ"بوتين" خلال لقائهما في اليابان
قالت السكرتيرة السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستيفاني غريشام: إن الأخير تعمّد الظهور بمظهر أكثر صرامة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في اليابان.
"غريشام" أضافت في مذكراتها، أن "ترامب" همس لـ"بوتين" أن ذلك فقط "أمام كاميرات التصوير".
وذكرت "واشنطن بوست" في تعليقها أن الجمهور لا يعرف سوى القليل عن لقاء "ترامب" و"بوتين"، على هامش قمة مجموعة العشرين عام 2019 في أوساكا.
"غريشام" كانت في ذلك الوقت تعمل سكرتيرة صحفية لـ"ترامب"، نوّهت في كتابها بأنها رأت الرئيس الأمريكي يميل نحو "بوتين" في ذلك اليوم ويقول له هامساً: "سأكون أكثر صرامة معك لبضع دقائق، فقط أمام الكاميرات، وبمجرد مغادرة الصحفيين، سنتحدث. أنتم تفهمون ما أقصد".
فيما قالت ليز هارينجتون المتحدثة باسم "ترامب": إن كتاب "غريشام" هو "محاولة أخرى مثيرة للشفقة للاستفادة من قوة الرئيس وبيع الأكاذيب عن عائلة ترامب"، وشددت على أن "غريشام" نفسها "ليست إلا موظفة سابقة غاضبة".
سيصدر كتاب "غريشام" تحت عنوان، "الآن سأجيب عن أسئلتك: ما رأيته في البيت الأبيض في عهد ترامب"، في 5 أكتوبر المقبل. وفيه تتحدث هذه الموظفة السابقة، عن عملها في البيت الأبيض مع "ترامب"، وكذلك مع زوجته ميلانيا ترامب.
عملت "غريشام" كسكرتيرة صحفية خلال حملة "ترامب" الرئاسية لعام 2015، ثم بدأت العمل في البيت الأبيض كسكرتيرة صحفية للرئيس المنتخب، ثم كرئيسة للموظفين ومتحدثة باسم ميلانيا ترامب.
، السكرتيرة السابقة للرئيس الأمريكي تكشف بماذا همس "ترامب" لـ"بوتين" خلال لقائهما في اليابان ،
المصدر : الخليج 365
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