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السعودية | ما حكم التصرف في مال الأمانة بعد الوفاة؟..  الشيخ السليمان يجيب (فيديو)

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Khaled 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 21 ثانية - 6:12 مساءً, 28 سبتمبر 2021 م

قال الشيخ عبدالسلام السليمان، إنه في حال أعطى أحد الأبناء مبلغ من المال لوالده قبل الوفاة، فيتوجب على الأب إعادة هذا المبلغ إلى الورثة.

وأضاف ” السليمان” خلال حديثه للقناة “”، اليوم الثلاثاء: “إنه يتوجب على الوالد إعادة المبلغ إلى الورثة فقد يكون الولد متزوج ولديه أبناء، ووالدته حية، فجميعهم ورثة، وإذا لم يكن له أولاد فالأب يتصرف في المال”.

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