السعودية | ما حكم التصرف في مال الأمانة بعد الوفاة؟..  الشيخ السليمان يجيب (فيديو)

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ما حكم التصرف في مال الأمانة بعد الوفاة؟.. الشيخ السليمان يجيب (فيديو) والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 21 ثانية - 6:12 مساءً, 28 سبتمبر 2021 م
قال الشيخ عبدالسلام السليمان، إنه في حال أعطى أحد الأبناء مبلغ من المال لوالده قبل الوفاة، فيتوجب على الأب إعادة هذا المبلغ إلى الورثة.
وأضاف ” السليمان” خلال حديثه للقناة “السعودية”، اليوم الثلاثاء: “إنه يتوجب على الوالد إعادة المبلغ إلى الورثة فقد يكون الولد متزوج ولديه أبناء، ووالدته حية، فجميعهم ورثة، وإذا لم يكن له أولاد فالأب يتصرف في المال”.