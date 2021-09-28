السعودية | ما حكم التصرف في مال الأمانة بعد الوفاة؟..  الشيخ السليمان يجيب (فيديو)

قال الشيخ عبدالسلام السليمان، إنه في حال أعطى أحد الأبناء مبلغ من المال لوالده قبل الوفاة، فيتوجب على الأب إعادة هذا المبلغ إلى الورثة.

وأضاف ” السليمان” خلال حديثه للقناة “السعودية”، اليوم الثلاثاء: “إنه يتوجب على الوالد إعادة المبلغ إلى الورثة فقد يكون الولد متزوج ولديه أبناء، ووالدته حية، فجميعهم ورثة، وإذا لم يكن له أولاد فالأب يتصرف في المال”.