شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع مذكرة تعاون مع رئاسة أمن الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" اليوم، مذكرة تعاون مع قوات الأمن الخاصة، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومعالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وتهدف المذكرة إلى التكامل في مجال أعمال التقويم لرفع مستوى الجودة في أنشطة المرافق التعليمية في قوات الأمن الخاصة وتأهيلها للاعتماد الأكاديمي، والتعرف على فرص التحسين والتطوير من أجل تحقيق الأهداف، وتقديم الدعم في بناء نظام الجودة الداخلية في مرافق التعليم والتدريب بقوات الأمن الخاصة، إضافة إلى تقديم الدعم الاستشاري في بناء وتصميم البرامج الدراسية والمناهج، وتقديم التدريب والتأهيل اللازم في مجال التقويم والجودة والاعتماد الأكاديمي، وتقديم الدعم الاستشاري في الاعتماد المؤسسي.

وتأتي المذكرة استشعاراً للدور التكاملي بين الهيئة ورئاسة أمن الدولة ممثلة في قوات الأمن الخاصة في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة والنمو بالوطن والمواطن، وكذلك إيمانًا منهما بأن التعاون الفعال يعد مسؤولية وطنية تتضافر فيها جهود الجميع من أجل تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع، وتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج.

يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى تعزيز مكانه مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة محليًا ودوليًا.