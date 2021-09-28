شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الحملة السنوية للتوعية باضطراب ‏فرط الحركة وتشتت الانتباه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "إشراق" لإطلاق حملتها التوعوية في أنحاء المملكة كافة، بمناسبة شهر التوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، الذي ينطلق عالمياً شهر أكتوبر من كل عام، لتثقيف المجتمع ورفع الوعي بالاضطراب والطرق السليمة للتعامل معه ومع من يعانون منه.

وتنظم "إشراق" عدداً من الأنشطة والبرامج، منها حملة ميدانية في الرياض بارك ولقاءات مع مختصين بالمجال في بث مباشر بمواقع التواصل الاجتماعي، وتتنوع الموضوعات بين التشخيص والعلاج والتعايش مع الاضطراب وأعراضه وأبعاده الصحية، والنفسية والاجتماعية.

يذكر أن الحملة ستركز هذا العام على الشباب والفتيات من ذوي الاضطراب، وأهمية التأهيل النفسي والاجتماعي لهم، وتوعية المجتمع بمعاناتهم، وتسليط الضوء على تأثير الاضطراب في حياة أسرهم.

ودعت الجمعية جميع شرائح المجتمع، من المهتمين والناشطين والكتّاب، والمهتمين في الشأن الخيري، للمشاركة في التوعية التي تحمل بعداً إنسانياً خاصة في ظل ازدياد أعداد المشخصين بهذا الاضطراب.