شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة الخليجي» يقدم أكثر من 169 ألف اختبار و6 آلاف استشارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مشاركة 21 مستشاراً طبي مختص في الحملة

- 1400 شخص من اليافعين حصلوا على الاستشارات

- شارك في الاختبار من المملكة 134069 شخصاً

أطلق مجلس الصحة الخليجي مطلع الشهر الحالي سبتمبر حملة توعوية تحت شعار "الصحة النفسية لليافعين" وتستمر لمدة ٣ أشهر، وشارك في اختبار الحملة الذي قدمه المجلس مجاناً أكثر من 169 ألف شخص في جميع دول الخليج.

حيث شارك في الاختبار من السعودية 134069 ومن عمان 10008 ومن الإمارات 6587 ومن الكويت 6517 ومن البحرين 2763 ومن قطر 1720 واستفاد من الاختبار مجموعة من الأشخاص من دول أخرى غير الخليج عددهم 8059.

ومن نتائج الاختبارات التي قدمها مجلس الصحة الخليجي ضمن حملته "الصحة النفسية لليافعين" حصل أكثر من 6 آلاف شخص على استشارة طبية نفسية من 21 مستشاراً طبي مختص عن طريق تطبيق لبيه، وكان من ضمن من حصلوا على الاستشارات 1400 شخص من اليافعين.

الجدير بالذكر أن الحملة تهدف لزيادة الوعي بالمسببات والأعراض الخاصة بالتوتر والقلق والاكتئاب عند المراهقين، وتعزيز الصحة النفسية لدى المراهقين في دول الخليج، حيث تم نشر العديد من المنتجات التوعوية عبر حسابات المجلس في جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها Tik Tok.

وركزت الحملة على عدة موضوعات صحية ومنها زيادة وعي المراهق بطريقة التعامل مع الضغوطات والاعراض النفسية، وتحسين توجه المجتمع نحو الأمراض النفسية والحصول على الرعاية الازمة، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية النفسية المتخصصة للمراهقين المتوفرة في دول الخليج، إضافة إلى دعم الأهالي بمهارات التواصل الفعال مع ابنائهم المراهقين، وتوفير الأدوات التمكينية لتعزيز التعامل مع الضغوطات والأعراض النفسية وغيرها.

وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود مجلس الصحة الخليجي لتوعية كافة أفراد المجتمع بدول المجلس، بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية إتباع أنماط الحياة الصحية السليمة، المبنية على اسس علمية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ولوقايتهم من الإصابة بالأمراض.