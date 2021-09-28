شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 أشخاص في محاولة دهس رجل أمن بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص، أسفرت عن القبض على 6 مواطنين في العقد الثالث من العمر، لإطلاقهم النار والاعتداء على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن.

وأوضح أنه ضُبط بحوزتهم سلاحان ناريَّان، من نوع مسدس ومواد ممنوعة ومخدرات وأقراص، خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.