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رشّحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب خلال النصف الأول من هذا العام 2021م، 27 موظفًا لبرامج معهد الإدارة العامة، بهدف رفع كفاية الموظفين وإعدادهم علميًّا لتحمّل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني.
كما وافقت صحة حائل لـ4 موظفين للدراسة خارج أوقات الدوام الرسمي، وإيفاد 3 موظفين للدراسة في نظام الإيفاد الداخلي لعام ١٤٤٣هـ، فيما نفّذت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة حائل عدد 22 دورة تدريبية خلال تلك الفترة.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 05:37 PM
وإيفاد 3 موظفين للدراسة في نظام الإيفاد الداخليالشؤون الصحية بحائل ترشح 27 موظفًا لبرامج معهد الإدارة العامة
رشّحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب خلال النصف الأول من هذا العام 2021م، 27 موظفًا لبرامج معهد الإدارة العامة، بهدف رفع كفاية الموظفين وإعدادهم علميًّا لتحمّل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني.
كما وافقت صحة حائل لـ4 موظفين للدراسة خارج أوقات الدوام الرسمي، وإيفاد 3 موظفين للدراسة في نظام الإيفاد الداخلي لعام ١٤٤٣هـ، فيما نفّذت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة حائل عدد 22 دورة تدريبية خلال تلك الفترة.
، الشؤون الصحية بحائل ترشح 27 موظفًا لبرامج معهد الإدارة العامة ،
المصدر : الخليج 365
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