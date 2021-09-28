، "المسؤولية الاجتماعية" بالرياض تنظم ندوة "روح الدار بين الإرث الثقافي والتحول الوطني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - اشتملت محور "الخطاب الإعلامي وتأثيره على الهوية الوطنية"

نظمت إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، مساء أمس؛ ندوة "روح الدار بين الإرث الثقافي والتحول الوطني".

جاء ذلك بحضور مدير عام الفرع د. محمد بن عبد الله الحربي، ومجموعة من قيادات الفرع ومنسوبيه وبعض المهتمّين والمهتمات بالشأن الثقافي.

اشتملت الندوة على عدة محاور؛ أهمها "الخطاب الإعلامي وتأثيره على الهوية الوطنية"، الذي قدمه عميد كلية الآداب في جامعة الملك سعود، الأمير أ. د نايف بن ثنيان آل سعود.

فيما قدمت أستاذ علم الاجتماع الحضري، د. عزيزة بنت عبد الله النعيم، المحور الثاني الذي كان بعنوان "المكونات الثقافية والصورة النمطية في تشكيل الهوية الوطنية".

وقدم وكيل كلية الآداب للدراسات العليا د. فارس بن صالح الذكري، المحور الثالث "الخطاب الفكري وبناء المواطنة"، وصاحب الندوة الكثير من الحوارات الثقافية، وفي الختام تم تكريم المشاركين.

وذكر الدكتور الحربي أن هذه اللقاءات التي توضح دور الإرث الثقافي في تعزيز وبناء المواطنة ودور الخطاب الإعلامي في طرح قيم المواطنة في ظل التحولات التاريخية الهامة التي يشهدها المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة وكيفية تعزيز الوحدة الوطنية في إطار التنوع الفكري في المجتمع السعودي.