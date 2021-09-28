محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1998615 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 22187 حالة، فيما تم تسجيل 3795 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد حالات الشفاء 1904022حالة. قطر سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية عن شفاء 120 مصاباً ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 234545 حالة. 28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 05:32 PM كورونا.. العراق يسجل 2401 إصابة جديدة و94 حالة بقطر كورونا.. العراق يسجل 2401 إصابة جديدة و94 حالة بقطر سجّلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1998615 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 22187 حالة، فيما تم تسجيل 3795 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد حالات الشفاء 1904022حالة. قطر سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية عن شفاء 120 مصاباً ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 234545 حالة. الكلمات المفتاحية ، كورونا.. العراق يسجل 2401 إصابة جديدة و94 حالة بقطر ،

المصدر : الخليج 365

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