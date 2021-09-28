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يدشن الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ديوانه المقروء الأول، وذلك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.
كما سيوقع الأمير عبدالرحمن الديوان في جناح "دار تشكيل للنشر والتوزيع" التي أصدرت الديوان، وتحديدًا في الخامس من أكتوبر المقبل.
وزفّ الأمير عبدالرحمن بشرى لمحبيه ومتذوقي كلمته بخبر آخر مفرح؛ حيث أكد أنه يستعدّ لتدشين الموقع الإلكتروني الخاص به بعد شهر من صدور الديوان، والذي سيضم بقية القصائد الفصحى والنبطية التي لم يضمها الديوان، وكذلك الأمسيات الشعرية وجميع ما يتعلق بتجربته الشعرية.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 05:17 PM
يدشنه في المعرض الدولي للكتابديوان مقروء وموقع إلكتروني.. عبدالرحمن بن مساعد يجمع تجارب السنين
يدشن الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ديوانه المقروء الأول، وذلك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.
كما سيوقع الأمير عبدالرحمن الديوان في جناح "دار تشكيل للنشر والتوزيع" التي أصدرت الديوان، وتحديدًا في الخامس من أكتوبر المقبل.
وزفّ الأمير عبدالرحمن بشرى لمحبيه ومتذوقي كلمته بخبر آخر مفرح؛ حيث أكد أنه يستعدّ لتدشين الموقع الإلكتروني الخاص به بعد شهر من صدور الديوان، والذي سيضم بقية القصائد الفصحى والنبطية التي لم يضمها الديوان، وكذلك الأمسيات الشعرية وجميع ما يتعلق بتجربته الشعرية.
، ديوان مقروء وموقع إلكتروني.. عبدالرحمن بن مساعد يجمع تجارب السنين ،
المصدر : الخليج 365
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