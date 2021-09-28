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ديوان مقروء وموقع إلكتروني.. عبدالرحمن بن مساعد يجمع تجارب السنين

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محمد بن مسعود - الدمام - يدشنه في المعرض الدولي للكتاب

يدشن الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ديوانه المقروء الأول، وذلك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.

كما سيوقع الأمير عبدالرحمن الديوان في جناح "دار تشكيل للنشر والتوزيع" التي أصدرت الديوان، وتحديدًا في الخامس من أكتوبر المقبل.

وزفّ الأمير عبدالرحمن بشرى لمحبيه ومتذوقي كلمته بخبر آخر مفرح؛ حيث أكد أنه يستعدّ لتدشين الموقع الإلكتروني الخاص به بعد شهر من صدور الديوان، والذي سيضم بقية القصائد الفصحى والنبطية التي لم يضمها الديوان، وكذلك الأمسيات الشعرية وجميع ما يتعلق بتجربته الشعرية.

ديوان مقروء وموقع إلكتروني.. عبدالرحمن بن مساعد يجمع تجارب السنين

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 05:17 PM

يدشنه في المعرض الدولي للكتاب

ديوان مقروء وموقع إلكتروني.. عبدالرحمن بن مساعد يجمع تجارب السنين
أحمد سرور

يدشن الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ديوانه المقروء الأول، وذلك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.

كما سيوقع الأمير عبدالرحمن الديوان في جناح "دار تشكيل للنشر والتوزيع" التي أصدرت الديوان، وتحديدًا في الخامس من أكتوبر المقبل.

وزفّ الأمير عبدالرحمن بشرى لمحبيه ومتذوقي كلمته بخبر آخر مفرح؛ حيث أكد أنه يستعدّ لتدشين الموقع الإلكتروني الخاص به بعد شهر من صدور الديوان، والذي سيضم بقية القصائد الفصحى والنبطية التي لم يضمها الديوان، وكذلك الأمسيات الشعرية وجميع ما يتعلق بتجربته الشعرية.

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، ديوان مقروء وموقع إلكتروني.. عبدالرحمن بن مساعد يجمع تجارب السنين ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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