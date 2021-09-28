عضو هيئة كبار العلماء يوضح حكم ترك الصلاة بسبب كِبَر السن

الرياض - محمد عبدالله - أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان ترك الصلاة بسبب كبر السن.

وقال الشيخ عبدالسلام عضو هيئة كبار العلماء خلال لقائه على قناة السعودية: «إذا كان الشخص حتى وإن كان كبير السن ولكن عقله معه ويعرف الناس ويعرف الصلوات، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يصلي الصلوات في وقتها إذا كان هذا لا يشق عليه وأن يتوضأ لكل صلاة» .

وأضاف: «ولكن في حالة وجود مشقة على الشخص فيما يتعلق بالصلوات فيمكنه الجمع بين الصلاة، كالجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء، لكبر سنه وعدم استطاعته ووجود المشقة» .

وتابع حديثه قائلًا: «في حالة وجود مشقة يجب التيسير والكبير في السن يأخذ حكم المريض، لوجود مشقة كبيرة فيما يتعلق بكل صلاة وأيضًا فيما يتعلق بادائها فيمكنه أن يجمع في هذه الحالة ولا حرج عليه، ولكن في حالة تعرض الشخص المسن لحالة من التيه وعدم الإدراك لما حوله ففي هذه الحالة لا يكون مكلفًا بالصلاة لأن عقله ليس سليمًا» .

ما حكم ترك الصلاة بسبب كبر السن؟

مع الشيخ عبدالسلام السليمان..#قناة_السعودية#فتاوى pic.twitter.com/zYLvNEq0xQ— قناة السعودية (@saudiatv) ما حكم ترك الصلاة بسبب كبر السن؟

مع الشيخ عبدالسلام السليمان..#قناة_السعودية#فتاوى pic.twitter.com/zYLvNEq0xQ — قناة السعودية (@saudiatv) September 28, 2021

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