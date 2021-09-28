الصحة:  50 إصابة جديدة بكورونا و 53 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 574035 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 53 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 536079 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8709 حالة.

يشار إلى ان القطاعات الصحية اجرت (28,553,941) فحص مخبري لفيروس كورونا في المملكة بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية ( PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

كانت وزارة الصحة، ذكرت في وقت سابق، أن عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة تخطى 41 مليون جرعة عبر 587 مركزا بجميع المناطق.

كما احتلت المملكة المركز الثاني عالميًّا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

اقرأ أيضا:

المملكة تجري أكثر من 28 مليون فحص مخبري لفيروس كورونا

الصحة: عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة يتخطى 41 مليون