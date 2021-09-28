الباحة تسجل أعلى نسبة تحصين ضد كورونا بـ67.6%

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الباحة أعلى نسبة تحصين ضد فيروس كورونا بالمملكة، وذلك بنسبة 67.6 بالمائة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المركز التالي بنسبة تحصين بلغت 66.9 بالمائة، ثم الشرقية 66.0 بالمائة، ومكة المكرمة 59.0 بالمائة، وعسير 56.8 بالمائة، والقصيم 56.3 بالمائة، وتبوك وجازان 54.5 بالمائة لكل منها، وحائل 81.9 بالمائة، والحدود الشمالية 51.4 بالمائة، والمدينة المنورة 51.3 بالمائة، والجوف 49.8 بالمائة، ونجران 49.6 بالمائة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و 53 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن القطاعات الصحية اجرت (28,553,941) فحص مخبري لفيروس كورونا في المملكة بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية ( PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

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