الصحة: استمرار انخفاض الحالات الحرجة لمرضى كورونا بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 227 حالة، فيما شهد أمس الاثنين تسجيل 244 حالة بانخفاض قدره 17 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و53 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن القطاعات الصحية أجرت (28,553,941) فحصا مخبريا لفيروس كورونا في المملكة بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية ( PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

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الصحة: 50 إصابة جديدة بكورونا و 53 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية