تدشين معرض «وطن وطموح رؤية» التشكيلي بجامعة الملك خالد

الرياض - محمد عبدالله - دشّن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس، المعرض التشكيلي الافتراضي «وطن وطموح رؤية»، الذي نظّمه مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» بعسير.

وأوضح المدير التنفيذي للمعرض الدكتور علي مرزوق، أن لجنة المعرض اختارت لوحات 38 فنانًا وفنانة من بين 300 لوحة من مختلف مناطق المملكة استلهموا وطنهم في لوحاتهم المسندية، وطموح رؤية 2030 وما حققته خلال الأعوام الخمسة الماضية من نتائج ملموسة لمملكة تبني مستقبلاً أكثر إشراقًا وتميزًا.

يُذكر أن المعرض الافتراضي يمكن مشاهدته، والتجول في أقسامه من خلال الرابط التالي اضغط هنا, كما يمكن تصفح كتيب المعرض من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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