طيران ناس تحصد جائزتي أفضل طيران اقتصادي والأكثر تقدما بالشرق الأوسط

الرياض - محمد عبدالله - حقق طيران ناس جائزة أفضل طيران اقتصادي، وجائزة الطيران الأكثر تقدماً في الشرق الأوسط من جوائز سكاي تراكس العالمية 2021.

ويسجل طيران ناس إنجازات وطنية جديدة، بحصوله على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي، حيث تعد هذه هي المرة الرابعة التي يفوز فيها بالجائزة.

يذكر أن شركة سكاي تراكس ومقرها بالعاصمة البريطانية لندن، تختص بتقييم وتصنيف أداء وخدمات شركات الطيران والمطارات وتُعنى بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين كما تقوم من خلال برامج التقييم والمراجعات التي تقوم بها وكذلك الاستبيانات التي تُنظمها، بترتيب شركات الطيران والمطارات في قوائم تستند إلى مستوى الأداء والخدمات بالإضافة إلى منح الجوائز لشركات الطيران وفق النتائج والآليات التي تُطبقها في هذا الشأن.