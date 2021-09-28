للمرة الثانية خلال 4 سنوات.. «الخطوط السعودية» تحصل على جائزة «الأكثر تقدمًا في العالم»

الرياض - محمد عبدالله - حصلت الخطوط السعودية على جائزة «شركة الطيران الأكثر تقدمًا في العالم لعام 2021م» ضمن جوائز شركة «سكاي تراكس» المتخصصة في تقييم أداء وخدمات شركات الطيران والمطارات.

وأوضحت الخطوط السعودية (في بيان عبر موقعها الإلكتروني) أنها حققت قفزة بواقع (31) مركزًا ضمن ترتيب شركات الطيران خلال عام 2021م محققة المركز (26)، وقد حصلت على هذا الاستحقاق عبر تصويت عالمي أجرته «سكاي تراكس» شارك فيه أكثر من (13) مليون مسافر يُمثلون أكثر من (100) جنسية حيث جاء في مجمل الأصوات انطباعًا إيجابيًا من الضيوف للتطور الملموس في مستوى المنتجات والخدمات.

وأشارت إلى أن حصد «السعودية» لهذه الجائزة يأتي للمرة الثانية بعد أن نالتها في عام 2017م، حيث حققت آنذاك قفزة من المركز (82) إلى (51) بنسبة تقدم بلغت (40%)، أما في إنجاز هذا العام فقد كان التقدم بنسبة (55%) أهّلها للوصول إلى المركز (26) في التصنيف العالمي لشركات الطيران.

يُذكر أن شركة سكاي تراكس ومقرها بالعاصمة البريطانية لندن، تختص بتقييم وتصنيف أداء وخدمات شركات الطيران والمطارات وتُعنى بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين كما تقوم من خلال برامج التقييم والمراجعات التي تقوم بها وكذلك الاستبيانات التي تُنظمها، بترتيب شركات الطيران والمطارات في قوائم تستند إلى مستوى الأداء والخدمات بالإضافة إلى منح الجوائز لشركات الطيران وفق النتائج والآليات التي تُطبقها في هذا الشأن.

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