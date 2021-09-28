«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة بمنطقة الرياض

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية بمنطقة الرياض، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في تنبيهين بالمنطقة، إن الحالة الجوية تشمل الدوادمي، القويعية، شقراء، عفيف، الأفلاج، الرين، السليل، وادي الدواسر.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بتقريره لطقس الثلاثاء، تأثر أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة بعوالق ترابية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

ووفق التقرير، تشهد مرتفعات مناطق جازن، عسير، الباحة ومكة المكرمة، هطول أمطار رعدية، مع فرصة لتكون خلايا سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، فيما تنشط الرياح على شمال ووسط البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الموج.

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