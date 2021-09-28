نشرة عاجل.. وزير الدفاع السوداني يكشف تفاصيل التحقيقات الأولية حول محاولة الانقلاب والسفارة السعودية بإندونيسيا تدعو المواطنين لأخذ لقاح كوفيد 19

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها : السفارة السعودية بإندونيسيا تدعو المواطنين لأخذ لقاح كوفيد 19 ، والتعليم: اختبارات لقياس قدرات طلاب أولى ثانوي لتحديد توجههم الدراسي ، ووزير الدفاع السوداني يكشف تفاصيل التحقيقات الأولية حول محاولة الانقلاب وإلى التفاصيل :

السفارة السعودية بإندونيسيا تدعو المواطنين لأخذ لقاح كوفيد

قالت السفارة السعودية في بيان توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» : «تعلن سفارة المملكة العربية السعودية لكافة المواطنين المقيمين في جمهورية إندونيسيا الراغبين في أخذ اللقاح ضد كوفيد 19 التواصل مع السفارة».

وأضافت السفارة : «شريطة أن يكون لديهم مشهد بمكان الإقامة حسب طلب وزارة الصحة الإندونيسية».

حساب المواطن: 3 شروط لتجاوز الأهلية في البرنامج

جدد برنامج حساب المواطن، التذكير بثلاثة شروط لتجاوز الأهلية في البرنامج، وتشمل الجنسية والإقامة وتوافق البيانات مع الجهات المختصة.

«الأحوال المدنية» تحدِّد حالة يتم فيها تجديد سجل الأسرة

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يوجد تاريخ انتهاء لسجل الأسرة؛ لكن ينبغي تجديده عند تسجيل أي واقعة على السجل المدني. وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- أنه «لا يوجد تاريخ انتهاء لسجل الأسرة، لكن يجب تجديده عند تسجيل أي واقعة على سجلك المدني».

التعليم: اختبارات لقياس قدرات طلاب أولى ثانوي لتحديد توجههم الدراسي

قال د. حمد آل الشيخ، وزير التعليم، إن الوزارة ستطبق اختبارات لقياس قدرات الطلاب في الصف الأول ثانوي، لمعرفة التوجه الدراسي الملائم لإمكانيات كل طالب.

«مجلس الشورى» يوافق على مشروع نظام الإثبات

وافق مجلس الشورى، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس د. عبد الله آل الشيخ، على مشروع نظام الإثبات. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة والأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وزير الدفاع السوداني يكشف تفاصيل التحقيقات الأولية حول محاولة الانقلاب

قام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان ونائبه محمد حمدان دقلو اليوم الثلاثاء بزيارة سلاح المدرعات الواقع في منطقة الشجرة إحدى ضواحي الخرطوم، بعد تمكن أفراده من الضباط والجنود من السيطرة على المجموعة الانقلابية وإجبار عنصرها على تسليم أنفسهم وأسلحتهم من دون إراقة دماء.

رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي لمواجهتي اليابان والصين

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن القائمة التي ستخوض بها مواجهتي اليابان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

لهذا السبب .. مدرب الأهلي السابق خارج ترشيحات النصر

تعاقد نادي نيكاكسا المكسيكي مع الأرجنتيني بابلو جويدي، المدرب السابق للنادي الأهلي من أجل تولي المسؤولية الفنية للفريق الأول وذلك بعد مفاوضات استمرت لنحو شهر.

وسبق لجويدي تدريب النادي الأهلي خلال موسم 2018-2019 قبل أن تتم إقالته لتراجع النتائج، بعدما خاض 21 مباراة بكل المسابقات حقق الفوز في 12 مع 3 تعادلات وتلقى 6 هزائم.

الصحة العالمية تشكل فريقًا جديدًا للبحث عن منشأ فيروس كورونا

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن منظمة الصحة العالمية بصدد إحياء تحقيقاتها في منشأ فيروس كورونا، وسط مخاوف في المنظمة من تخلص الصين من بعض الأدلة قبل الاطلاع عليها.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جنورال» أن المنظمة تعمل على جمع فريق جديد يضم نحو 20 عالمَا على دراية بكيفية انتشار الفيروسات، بينهم علماء متخصصون في سلامة المختبرات، والأمن البيولوجي، وعلم الوراثة، وأمراض الحيوانات، للبحث عن أدلة جديدة في الصين وأماكن أخرى.

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