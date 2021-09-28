هل تتضاعف قيمة المخالفة إذا لم تُسدد في موعدها؟ «المرور» يوضح

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي، أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية، وبموجب مسببات للتغليظ.

جاء ذلك في رد «المرور السعودي»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، على سؤال لأحد المواطنين حول مضاعفة قيمة المخالفات بعد مرور وقت طويل دون سدادها.. ومتى يكون سدادها إجباريا؟

كانت الإدارة العامة للمرور السعودي، أوضحت في وقت سابق، قيمة الغرامة المالية لمخالفة الوقوف بمواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي تغريدة نشرها المرور في وقت سابق، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، تضمنت صورة معلوماتية «إنفوجراف» أوضح قيمة مخالفة الوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وبيّنت إدارة المرور، أن أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة حق لهم، والوقوف بها يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها بجدول المخالفات رقم (٤) في نظام المرور.

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«المرور» يوضح قيمة مخالفة الوقوف بمواقف الأشخاص ذوي الإعاقة