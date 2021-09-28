صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص، أسفرت عن القبض على (6) مواطنين في العقد الثالث من العمر، لإطلاقهم النار والاعتداء على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن، وضُبط بحوزتهم سلاحان ناريَّان من نوع مسدس ومواد ممنوعة ومخدرات وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر حائل : القبض على 6 أشخاص حاولوا دهس رجل أمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.