شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتأهيل منازل متضررة في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع يهدف إلى المساهمة في إعادة تأهيل المنازل المتضررة من السيول والفيضانات للأسر الأكثر احتياجاً بمدينة طوكر بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض، ويستهدف المشروع الذي يستمر لمدة 12 شهراً، الأسر الأكثر تضررًا، والتي فقدت منازلها جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2020م.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات، في جمهورية السودان الشقيقة.