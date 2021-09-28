شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تشدد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 50 حالة مؤكدة وتعافي 53 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 227.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 547035 حالة، وبلغت حالات التعافي 536079 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8709 حالات -رحمهم الله جميعًا-.

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