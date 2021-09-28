، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11382 نقطة ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 13.32 نقطة ليقفل عند مستوى 11382.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة، أكثر من 260 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المعمر لأنظمة المعلومات، وأرامكو السعودية، والأهلي ريت1، والعقارية، وسدكو كابيتال ريت الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المجموعة السعودية، ونماء للكيماويات، والشرقية للتنمية، والصادرات، وباتك الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.75% و 3.51%.
وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وإعمار، ودار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك، وكيان السعودية، وإعمار، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 5.25 نقطة ليقفل عند مستوى 23918.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 88 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 2787 صفقة.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 04:00 PM
بتداولات بلغت 8.8 مليارات ريال لأكثر من 260 مليون سهممؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11382 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 13.32 نقطة ليقفل عند مستوى 11382.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة، أكثر من 260 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المعمر لأنظمة المعلومات، وأرامكو السعودية، والأهلي ريت1، والعقارية، وسدكو كابيتال ريت الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المجموعة السعودية، ونماء للكيماويات، والشرقية للتنمية، والصادرات، وباتك الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.75% و 3.51%.
وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وإعمار، ودار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك، وكيان السعودية، وإعمار، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 5.25 نقطة ليقفل عند مستوى 23918.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 88 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 2787 صفقة.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11382 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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