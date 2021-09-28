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أعلن تحالف فايز-بيونتيك، في بيان الثلاثاء، تسليم إدارة الغذاء والدواء الأميركية طلبًا رسميًا للموافقة على لقاح للأطفال من عمر 5 إلى 11 عامًا.
كما سيتم تقديم طلب إلى وكالة الأدوية الأوروبية والسلطات التنظيمية المختلفة هناك.
وقدمت فايزر-بيونتيك بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء تدعم طلبهم بشأن اللقاح.
وخلال الأسبوع الماضي أظهرت تجارب الشركة أن لقاحها يوفر الحماية لصغار السن ويوفر لهم استجابة آمنة وقوية بتوليد أجسام مضادة.
وأعلنت فايزر وبيونتك، خلال الأسابيع الماضية نتائج الاختبارات السريرية التي أظهرت بأن لقاحهما "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن 5 و11 عامًا.
وأفادت الشركتان في بيان أن اللقاح سيعطى بجرعة أقل لهذه الفئة، عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين، 12 عامًا وما فوق.
وهذه نتائج جزئية لدراسة شملت 4500 طفل بين سن الستة أشهر و11 عامًا في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.
وحصل لقاح الشركتين، الذي يسمى كوميرناتي، بالفعل على تصريح للاستخدام مع الأطفال ابتداءً من عمر 12 عامًا في كثير من الدول، ومنها الولايات المتحدة.
وسيتم إعطاء الأطفال في الفئة العمرية من خمسة أعوام إلى 11 عامًا جرعتين تعادلان ثلث ما تم إعطاؤه للأفراد في عمر 12 عامًا فأكثر.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 03:55 PM
قالت: أظهرت تجارب الشركة أن اللقاح يوفر الحماية لصغار السن"فايزر" تطلب رسميًا الموافقة على لقاح للأطفال من 5 إلى 11 عامًا
أعلن تحالف فايز-بيونتيك، في بيان الثلاثاء، تسليم إدارة الغذاء والدواء الأميركية طلبًا رسميًا للموافقة على لقاح للأطفال من عمر 5 إلى 11 عامًا.
كما سيتم تقديم طلب إلى وكالة الأدوية الأوروبية والسلطات التنظيمية المختلفة هناك.
وقدمت فايزر-بيونتيك بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء تدعم طلبهم بشأن اللقاح.
وخلال الأسبوع الماضي أظهرت تجارب الشركة أن لقاحها يوفر الحماية لصغار السن ويوفر لهم استجابة آمنة وقوية بتوليد أجسام مضادة.
وأعلنت فايزر وبيونتك، خلال الأسابيع الماضية نتائج الاختبارات السريرية التي أظهرت بأن لقاحهما "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن 5 و11 عامًا.
وأفادت الشركتان في بيان أن اللقاح سيعطى بجرعة أقل لهذه الفئة، عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين، 12 عامًا وما فوق.
وهذه نتائج جزئية لدراسة شملت 4500 طفل بين سن الستة أشهر و11 عامًا في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.
وحصل لقاح الشركتين، الذي يسمى كوميرناتي، بالفعل على تصريح للاستخدام مع الأطفال ابتداءً من عمر 12 عامًا في كثير من الدول، ومنها الولايات المتحدة.
وسيتم إعطاء الأطفال في الفئة العمرية من خمسة أعوام إلى 11 عامًا جرعتين تعادلان ثلث ما تم إعطاؤه للأفراد في عمر 12 عامًا فأكثر.
، "فايزر" تطلب رسميًا الموافقة على لقاح للأطفال من 5 إلى 11 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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